بريطانيا: نؤيد وقف الأسلحة والتشوين الذي تتلقاه مليشيا الدعم السريع من خارج السودان

متابعات ـ السوداني

قالت وزيرة الخارجية البريطانية وشؤون الكومنولث والتنمية إيفات كوبر، إنها وجهت المسؤولين بالتقدم بمشروع عقوبات محتملة تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في السودان.

وأضافت: “أؤيد بشدة تصريحات وزير الخارجية روبيو الأخيرة بشأن ضرورة وقف الأسلحة والتشوين الذي تتلقاه قوات الدعم السريع من خارج السودان”.

وأوضحت في بيان لها أمام مجلس العموم اليوم، الثلاثاء، بشأن الأوضاع في غزة والسودان. خلال أن المملكة المتحدة ستضطلع بدورها الكامل لضمان أن يكون الشعب السوداني، وليس أي طرف من الأطراف المتحاربة، هو من يحدد مستقبل السودان.