انهيار وفوضى واسعة في صفوف المليشيا وموجة فرار جماعي.. القوة المشتركة تعلن سيطرتها على مواقع استراتيجية في شمال كردفان وتُكبِّد المليشيا خسائر فادحة

كردفان – السوداني

أعلنت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، اليوم الثلاثاء، تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق في محور شمال كردفان، أسفرت عن استعادة السيطرة الكاملة على منطقتي أب قعود وجبل أب سنون الاستراتيجيتين.

وأوضحت أن الموقعين كانا يشكلان مركز إمداد رئيسي لمليشيا الدعم السريع، حيث كانا يُستخدمان لتمويل وتزويد العمليات العسكرية في عدة جبهات، قبل أن تتمكّن القوات المشتركة من تحويلهما إلى مواقع تحت سيطرتها الكاملة.

وأفادت القوة المشتركة في بيان لها بأنّ مليشيا الدعم السريع تكبّدت خلال العملية خسائر مادية وبشرية كبيرة، تمثلت في: (الاستيلاء على 43 مركبة قتالية (تاتشر) مجهزة بالكامل وفي حالة صالحة للاستخدام. وتدمير وحرق أكثر من 37 مركبة قتالية أخرى. وسقوط أعداد غير محددة من عناصر المليشيا قتلى وجرحى في المواجهات المباشرة).

كما أشار البيان إلى حدوث حالة انهيار وفوضى واسعة في صفوف المليشيا، تلتها موجة فرار جماعي لعناصرها مع ترك معداتهم ومواقعهم.

واعتبرت القوة المشتركة هذا الإنجاز، خطوة مهمة في إضعاف قدرات العدو واستعادة السيطرة على الأرض، مؤكدةً أنه بداية لمسار عملياتي مستمر، يهدف إلى استعادة الأمن والاستقرار ووضع حدٍّ للانتهاكات التي طالت المدنيين في الخرطوم ودارفور وكردفان ومناطق أخرى.

وختم البيان بالتأكيد على أن الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون لن تمر دون مساءلة، مجدداً التزام القوات المشتركة بالدفاع عن وحدة السودان وسيادته وإعادة الأمن والسلام إلى كامل التراب الوطني.