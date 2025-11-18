القوات المسلحة تعلن تحقيق تقدم نوعي في جميع محاور كردفان وتكبيد المليشيا خسائر فادحة

الخرطوم – السوداني

أصدرت القوات المسلحة السودانية، اليوم الثلاثاء، بياناً رسمياً أعلنت فيه تحقيق تقدم نوعي في كافة محاور ولاية كردفان، بعد معارك بطولية خاضتها تشكيلات الجيش والقوات المشتركة وقوات الإسناد.

وجاء في البيان الذي نشرته القيادة العامة للقوات المسلحة: “تمكنت قواتكم المسلحة اليوم من تحقيق تقدم نوعي في جميع محاور كردفان، بعد معارك بطولية خاضتها تشكيلاتها من القوات المسلحة والمشتركة وقوات الإسناد، حيث تم تنفيذ المهام بكفاءة عالية وكبّدت مليشيا آل دقلو الإرهابية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، كما تم تأمين عدد من المواقع الحيوية وإعادة الانتشار وفق الخطة الموضوعة”.

وأكد البيان أن العمليات العسكرية تسير وفق تقديرات دقيقة، وأن معنويات المقاتلين مرتفعة جداً بفضل دعم الشعب السوداني وثقته في قواته المسلحة.

وختم البيان بتأكيد استمرار مسيرة النصر حتى (تطهير البلاد من دنس التمرد والعمالة)، مع الدعاء للشهداء بالجنة والخلود، وللجرحى بالشفاء العاجل، وللأسرى بالعودة سالمة.