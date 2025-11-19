ضبط 300 كيلوجرام من المخدرات بكسلا

الخرطوم: السوداني

ضبطت شرطة مكافحة المخدرات بولاية كسلا، 300 كيلوجرام من مخدر الشاشبندي وحبوب التسمين والمؤثرات العقلية والكريمات المختلفة، بجانب عربة بوكس وسلاح، بالإضافة الى ثلاثة متهمين بمن فيهم أحد تجار المخدرات.

وأوضح مدير إدارة مكافحة المخدرات بكسلا، الرائد محمد أحمد آدم أتيم، أن الضبطية تمت من خلال عملية نوعية من قوة مرابطة في مناطق الحدود، مؤكداً أن الجهود ستتواصل بلا توقف للتصدي لكل محاولات التهريب، وشدد على جاهزية قوات مكافحة المخدرات للتصدي لمُروِّجي ومهربي المخدرات من أجل حماية الشباب والمجتمع من أخطار المخدرات وتداعياتها السالبة.

من جانبه، أشاد وزير التنمية الاجتماعية نائب والي ولاية كسلا، عمر عثمان آدم بالجهود الكبيرة التي تبذلها قوات شرطة مكافحة المخدرات في إحباط عمليات تهريب المخدرات، موضحاً أن هذه الجهود تسهم في حماية المجتمع من خطر انتشار المخدرات والمهددات الأمنية.

وأكد دعم حكومة الولاية الكامل للأجهزة الأمنية لحماية الولاية من المخاطر والتهديدات بمختلف أشكالها، واعلن عن تحفيزه للقوة المشرفة على الضبطية بمبلغ (10) ملايين جنيه.

ودعا إلى تكامل الأدوار بين الأجهزة الأمنية والمجتمع من أجل القضاء على خطر المخدرات وحماية المجتمع.

وثمّن العميد شرطة يوسف علي الحاج مدير شرطة الجنايات بالولاية، ممثل مدير عام شرطة الولاية، الجهود المتواصلة لقوات مكافحة المخدرات في ملاحقة مهربي المخدرات ومكافحة الجريمة المنظمة، مشيداً بالتنسيق الأمني بين مختلف الأجهزة في إنجاح العمليات الميدانية والتي تمّـت عبر المراقبة والمتابعة الدقيقة للمشتبه به والتي تُـوِّجت بهذه الضبطية.