رئيس الوزراء يبحث في تركيا بناء مطار جديد بالعاصمة الخرطوم وفق أحدث المواصفات العالمية

إسطنبول – السوداني

التقى رئيس الوزراء د. كامل إدريس بمطار إسطنبول في طريق عودته إلى البلاد بالسيد انفر سيان، الرئيس التنفيذي لشركة سوما التركية المتخصصة في بناء المطارات.

بحث اللقاء، مشروع بناء مطار جديد بالعاصمة الخرطوم وفق أحدث المواصفات العالمية، حيث أبدت الشركة من خلال خبرتها العالمية الطويلة المتميزة في هذا المجال واستعدادها للدخول في المشروع، ووعدت بإرسال فريق فني للسودان لجمع المعلومات اللازمة لإعداد دراسة متكاملة في هذا الخصوص.

حضر اللقاء المستشار نزار عبد الله مدير مكتب رئيس الوزراء والمستشار السفير بدر الدين الجعيفري، والسفير نادر يوسف، سفير السودان لدى تركيا والسفير أسامة محجوب القنصل العام بإسطنبول. فيما حضر من جانب شركة سوما رئيس العمليات ورئيس تطوير الأعمال.