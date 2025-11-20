رئيس الوزراء يرحب بجهود السعودية وأمريكا لإحلال السلام العادل في السودان ويؤكد الاستعداد التام للانخراط الجاد معهما

بورتسودان – السوداني

رحب رئيس الوزراء د. كامل إدريس بجهود المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية لإحلال السلام العادل في السودان.

وأعرب في بيان صحفي، عن شكره لجهودهما المستمرة منذ اندلاع الحرب في البلاد لإيقاف القتال والسعي لإحلال السلام في السودان.

وقال: “بما أن الحرب فرضت على المواطن السوداني فرضاً، نؤكد الاستعداد التام للانخراط الجاد معهم من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار والرفاهية للشعب السوداني”.