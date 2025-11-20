الحكم بسجن الوليد آدم مادبو لمدة سنة وغرامة مالية وإبعاده من دولة قطر لارتكابه جريمتي القذف والتشهير بحقّ السفيرة أميرة قرناص

الدوحة – السوداني

أصدرت محكمة قطرية، اليوم الخميس، حكما بالسجن لمدة سنة كاملة، وغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال قطري، مع الإبعاد النهائي عن دولة قطر، بحق المُدان السوداني الوليد آدم مادبو، وذلك في القضية الجنائية المقيدة ضده من السفيرة د. أميرة قرناص (زوجة السيد علي أحمد كرتي، الامين العام للحركة الإسلامية).

وجاء الحكم بعد ثبوت إدانة المتهم بارتكاب جريمتي القذف والتشهير عبر نشر مقال إلكتروني تضمن عبارات وصفتها المحكمة بأنها، طعن صريح في شرف وكرامة الشاكية واعتبارها.

وقد مثلت السفيرة د. أميرة قرناص أمام المحكمة بوكالة لمكتب البدع للمحاماة لمالكته المحامية / عائشة سلطان السويدي الذي تولى الادعاء عنها طوال مراحل التقاضي، بالتعاون مع مستشاريها القانونين د. الصديق علي بابكر و د. سراج الدين حامد.

وعلمت (السوداني) من مصادر موثوقة أن المدان الوليد مادبو غادر الأراضي القطرية قبل صدور الحكم.

وأكد المحامي، أن موكلته السفيرة د. أميرة قرناص عازمة على استكمال كافة الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم في أي دولة يتواجد فيها المدان، مستندةً إلى اتفاقيات التعاون القضائي الدولي وتبادل تنفيذ الأحكام الجنائية التي تربط قطر بدول عديدة.