الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على عبد الرحيم دقلو

الخرطوم: السوداني

أعلن الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات على عبد الرحيم دقلو، نائب قائد قوات الدعم السريع في السودان، لاتهامه بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان مساء اليوم الخميس: “ندين فظائع مليشيا الدعم السريع في السودان.

ومستعدون لفرض عقوبات إضافية على كل من يزعزع استقرار ‎السودان، وثقافة الإفلات من العقاب في ‎السودان يجب أن تنتهي” .

وتابع البيان: “فرضنا إجراءات تقييدية على النائب الثاني لقائد مليشيا الدعم السريع.. استهداف المدنيين والعنف الجنسي والتجويع في ‎السودان تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.