الفريق أول البرهان: عازمون القضاء على المليشيا المتمردة واستئصالها تماماً حتى تفنى

القطينة – السوداني

أكد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، لدى مخاطبته مواطني مدينة القطينة بولاية النيل الأبيض اليوم عقب صلاة الجمعة بالمسجد الكبير، تصميم القوات المسلحة والقوات المساندة لها عزمهم على القضاء على الميليشيا المتمردة واستئصالها تماماً، مبيناً أن هذا الطريق لا رجعة فيه حتى تفنى هذه المليشيا ويتم تطهير كل شبر من أرض الوطن.

65 5 ٩وتعهّد البرهان باستكمال المسيرة التي مضى من أجلها أرتالٌ من الشهداء الذين صنعوا التاريخ واستحقوا تحية أهل السودان.