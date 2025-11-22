(السوداني) تنشر تفاصيل جولة وفد حكومي سوداني رفيع إلى أوروبا لبحث وقف إطلاق النار

كتبت ـ سوسن محجوب

علمت (السوداني) من مصادر موثوقة، أنّ وفداً حكومياً سودانياً رفيع المستوى برئاسة مستشار مجلس السيادة لشؤون المنظمات الفريق ركن الصادق إسماعيل؛ يعتزم إجراء سلسلة مباحثات مهمة في أوروبا خلال الفترة من 24 إلى 28 نوفمبر الجاري، تتركز بشكل أساسي على مناقشة وقف إطلاق النار.

ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها (السوداني)، يبدأ الوفد جولته في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر، حيث يلتقي مسؤولين كباراً في وزارة الخارجية الفرنسية، إلى جانب ممثلي منظمات دولية وغير حكومية بارزة من بينها (أطباء بلا حدود) ومنظمة (سوليداريتي). كما تشمل الزيارة لقاءات مع مسؤولين في وزارة الخارجية السويسرية.

وفور انتهاء محطة باريس، ينتقل الوفد إلى العاصمة البلجيكية بروكسل يومي 27 و28 نوفمبر لإجراء مباحثات رسمية مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر أن يلتقي الوفد تحديداً بخبير وقف إطلاق النار في الاتحاد الأوروبي السيد سيمون يازجي.

ويضم الوفد السوداني، عدداً من القيادات العسكرية والدبلوماسية البارزة، أبرزهم: “اللواء ركن علي عبد العظيم محمد، اللواء ركن عيسى الرشيد شمس الدين والعقيد ركن عمرو أبو عبيدة محمد”، إلى جانب وكيل وزارة الخارجية السودانية.

وتأتي هذه الجولة الأوروبية بعد أقل من 48 ساعة من إعلان الاتحاد الأوروبي، الخميس الماضي، فرض عقوبات على قائد ثاني مليشيا الدعم السريع الفريق عبد الرحيم دقلو، وذلك على خلفية سقوط مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور والانتهاكات الجسيمة وحالات جرائم الحرب التي وثّقتها تقارير دولية ضد المدنيين.

وتؤكد مصادر (السوداني) أنّ الوفد الحكومي يحمل ملفاً متكاملاً من الوثائق والأدلة يهدف إلى توضيح الصورة الكاملة أمام الأوروبيين، وتعزيز التنسيق المشترك لوقف نزيف الدماء ومحاسبة مرتكبي الجرائم في السودان.