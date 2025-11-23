رئيس الوزراء يوجّه بدفع عجلة الإصلاح وفتح شراكات جديدة

الخرطوم: السوداني

ترأس رئيس الوزراء د. كامل إدريس، اليوم، اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا بحضور الوزراء المُختصين ومحافظ بنك السودان والجهات ذات الصلة وعضوية اللجنة.

واستمع خلال الاجتماع إلى تقارير مفصلة من أعضاء اللجنة حول الأداء الاقتصادي والبرامج التي نُفِّذت خلال الفترة الماضية، إضافةً إلى الخطط المطروحة للتنفيذ في المرحلة المقبلة.

وأشاد رئيس الوزراء بالجهود المبذولة، مؤكداً أن ما تحقق يمثل خطوة مهمة في مسار الإصلاح ودعم الاقتصاد الوطني، ووجّه اللجنة الاقتصادية ببذل مزيدٍ من الجهد وتعزيز وتوسيع نطاق العمل الاقتصادي، إلى جانب فتح شراكات جديدة تتّسق مع تطلعات حكومة الأمل وتلبي طموحات المرحلة المقبلة.