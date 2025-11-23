35 طائرة وثلاث سفن.. الكويت تكشف دعمها إلى السودان

بورتسودان ـ السوداني

قال سفير دولة الكويت لدى السودان د. فهد مشاري الظفيري، إنّ بلاده دعمت السودان 35 طائرة وثلاث سفن، مشيراً إلى أن الكويت وقعت اتفاقاً مع الصليب الأحمر بتقديم مساعدات صحية للسودان بمبلغ 2 مليون دولار.

والتقى الظفيري، وزير الخارجية والتعاون الدولي

محيي الدين سالم، بمكتبه اليوم الأحد.

وجدد سفير دولة الكويت، وقوف بلاده مع مؤسسات الدولة السودانية الشرعية، منوهاً أن بلاده أدانت في بيانها وبشكل صريح انتهاكات مليشيا الدعم السريع المتمردة في مدينة الفاشر.

من جانبه، امتدح وزير الخارجية، الدعم الكبير المقدم من دولة الكويت في مجال المساعدات الإنسانية ودعم القطاع الصحي بالبلاد والذي يعكس العلاقات الأخوية الصادقة التي تجمع بين الشعبين، ويُعد امتداداً لدور الكويت الذي يعول عليه السودان كثيراً في مشاريع إعادة الإعمار. وأمّن على استمرار التنسيق المشترك.