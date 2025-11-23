رئيس مجلس السيادة: الرباعية ليست مبرئة للذمة إذا كانت الإمارات جزءا منها

قال رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، أن دولة الإمارات العربية المتحدة إذا كانت جزءاً من الرباعية فإن السودان يرى أن هذه الرباعية ليست مبرئة للذمة خاصة وأن كل العالم شهد بأن دولة الإمارات هي التي تدعم المتمردين ضد الدولة السودانية.

وأوضح البرهان خلال اجتماعه اليوم، بكبار ضباط القوات المسلحة برتبة لواء فما فوق، بحضور عضو مجلس السيادة – مساعد القائد العام الفريق أول ركن ياسر العطا، وعضو مجلس السيادة – مساعد القائد العام الفريق مهندس إبراهيم جابر، ورئيس هيئة الأركان ونوابه، ونائب مدير قوات الشرطة، ونائب مدير جهاز المخابرات العامة، وممثل القوات المشتركة، أوضح أنه لا يمكن القبول بها كوسيط في الأزمة مبينا أن السردية التي يرددها مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا بشأن وجود سيطرة لتنظيم الإخوان داخل الجيش هي سردية ظلت تطلقها دولة الإمارات، مبينا أن ذلك لا يعدو أن يكون فزاعة يتم استخدامها للأمريكان والسعوديين والمصريين. وأكد البرهان أن هذا الحديث غير صحيح وكذب بواح، مبينا قدرة المؤسسة العسكرية على إصلاح وهيكلة بنيتها بنفسها.

وأضاف القائد العام للقوات المسلحة أن مليشيا آل دقلو الإرهابية مليشيا متمردة قتلت السودانيين ونهبتهم وارتكبت جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي في حق السودانيين، مشيرا إلى أن هناك عدد من الدول تساعد هذه المليشيا وهم غير مقبولين بالنسبة لنا. فضلا عن مساندة جماعات سياسية لهذه المليشيا وهي أيضا غير مقبولة. وقال: “نحن لسنا دعاة حرب ولا نرفض السلام ولكن لا أحد يستطيع تهديدنا أو يملي علينا شروط”.

وأضاف: “الشعب السوداني ليس ضعيفا وكذلك جيشه”، مؤكدا ثقته في ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة وقال أن هذه الثقة هي مصدر قوتنا.

وأكد رئيس مجلس السيادة أن القوات المسلحة عازمة على إستعادة كل الأراضي التي دنسها التمرد في كردفان ودارفور، وأضاف قائلاً: “سنطردهم من هذا السودان والنصر سيكون حليفنا طالما نحن على حق”.

ومضى في القول: “نحن مصممون على خوض هذه المعركة بشرف وعزة ودون تدخل من أي جهة خارجية، ومعركة الكرامة هي معركة كل السودانيين وهي معركة بقاء للشعب السوداني، والقوات المسلحة لا تقاتل في قبائل أو مجموعات سكانية بعينها، انما القتال ضد المتمردين”. ودعا نظار القبائل والعمد الذين يقفون خلف عبدالرحيم دقلو للإحتكام لصوت العقل وعدم الزج بأبنائهم في هذه المحرقة، مشيرا إلى هلاك العديد من شباب هذه القبائل في هذه الحرب.