مليار مبروك (تمني)

الحمد لله الذي لا يتم جهد ولا يُختَم سعيٌ إلا بفضله وتوفيقه

أسمى التهاني والتبريكات للنابغة (تمني بله عبد الله بشير) بمناسبة تفوقها في امتحانات شهادة الأساس من مدرسة أجيال الغد – بسكاكا الجوف – المملكة العربية السعودية، وحصولها على (242) درجة.

لقد أدخل هذا الإنجاز البهيج السرور على قلوب والديها وجميع الأهل.

مليار مبروك يا (تمني) ومن نجاحٍ إلى نجاح، زادك الله علمًا ورفعةً وتميّزًا.

والتهنئة موصولة من الزملاء خريجي كلية الإعلام بجامعة أم درمان الإسلامية – دفعة 2003 لوالدها الزميل/ بله عبد الله بشير، ولوالدتها المربية الفاضلة الأستاذة/هاجر عبد السلام التوم، ولجميع الأهل بالرخا، محلية الماطوري، ولاية الجزيرة والمملكة العربية السعودية.