لجنة عودة المواطنين إلى العاصمة تتفقّد أعمال تأهيل محطات المياه والكهرباء

الخرطوم: السوداني

تفقّدت اللجنة المصغرة بمحلية الخرطوم المنبثقة من اللجنة العليا لتهيئة البيئة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم برئاسة المدير التنفيذي للمحلية، عبد المنعم البشير اليوم، أداء العمل بمحطات المياه والكهرباء إنفاذاً لموجهات اللجنة الخاصة بمتابعة أعمال التأهيل بتلك المحطات.

وتفقّدت اللجنة، محطة مياه المقرن والتي تعمل الآن بطاقة إنتاجية تبلغ 45 ألف متر مكعب، وجارٍ رفع إنتاجيتها إلى 90 ألف متر مكعب بنسبة زيادة 100% من الطاقة العاملة بها الآن، بعد توفر الطلمبات الإضافية ومحولات الكهرباء وصيانة أحواض الترسيب.

كما تفقدت اللجنة محطة مياه الشجرة والتي تبلغ إنتاجيتها 15 ألف متر مكعب، حيث جارٍ إعادة تشغيلها وحل إشكالات توصيل التيار الكهربائي للطلمبات، كما تفقد الوفد محطة مياه بري والتي يجري تأهيلها كلياً بعد أن تمّ بفعل مليشيا الدعم السريع.

واطلعت اللجنة على الخطوات الجارية لعمل محطة المقرن التحويلية والتوزيعية بعد اكتمال تأهيلها ووصول الأحمال للمُحوِّلات بالمحطة المؤمل أن تخدم أجزاءً واسعة من محلية الخرطوم، كما تفقّدت اللجنة الخط الناقل للكهرباء بشارع الغابة والذي سيخدم أجزاءً واسعة من منطقة جنوب الخرطوم.