تدشين مشروع دعم التعليم الابتدائي في حالات الطوارئ بالسودان

الحرطوم: السوداني

دشّن مدير قطاع التعليم بولاية البحر الأحمر، الوزير المكلف، هاشم علي عيسى، مشروع (سبيد) دعم التعليم الابتدائي في حالات الطوارئ في السودان، وذلك بقاعة فندق الربوة، صباح اليوم الاثنين. يستهدف المشروع الأطفال في سن التعليم الابتدائي بالولايات المتأثرة بالحرب والأزمات.

ويأتي المشروع ضمن مبادرة مشتركة بين وزارة التربية والتعليم في الولاية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ويهدف إلى دعم الشراكة الدولية للتعليم عبر منحة مقدمة من البنك الدولي.

ركز المشروع على دعم الأطفال الذين تأثر تعليمهم بسبب الحرب، من خلال ضمان استمرارية العملية التعليمية في المناطق المُستضيفة للنازحين والمتأثرة بالأوضاع الراهنة. ويُنفّـذ المشروع بواسطة وزارة التربية والتعليم، بدعم فني ولوجستي من اليونيسف.

وقال مدير قطاع التوجيه، إنّ منظمة اليونيسف ظلت تقدم الدعم لوزارة التعليم، إلى جانب منظمات أخرى عاملة في المجال، مما اسهم في استمرار العملية التعليمية بالولاية رغم تحويل عدد كبير من المدارس إلى مراكز إيواء، وأوضح أنّ مدارس البنات خُصِّصت للدراسة بنظام التناوب: يوم للبنات ويوم للبنين، مع إلغاء عطلة السبت، بينما خُصِّصت مدارس البنين كمراكز إيواء.

وأضاف أنّ اليونيسف اسهمت في صيانة المدارس ودعم العودة إلى التعليم خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنّ ولاية البحر الأحمر استقبلت آلاف النازحين من الولايات المتأثرة بالحرب، وفتحت المدارس لهم منذ بداية الأزمة، حيث تحوّلت 83 مدرسة إلى مراكز إيواء. ومع تحسُّن الأوضاع، تقلّص عدد المدارس المُستخدمة للإيواء، مما أتاح استئناف التعليم تدريجيًا.

ودعا اليونيسف إلى مواصلة دعم تأهيل وصيانة المدارس المتضررة، خاصةً البنية التحتية والمرافق المدرسية التي تعرّضت للتلف نتيجة استخدامها كمراكز سكنية، مؤكدًا الحاجة المُلحة لصيانتها لضمان استمرارية التعليم، وأهمية إشراك المجتمع المحلي والجهات الدولية في هذه الجهود.

من جانبها، وصفت مي الطيب يوسف، ممثلة اليونيسف بولاية البحر الأحمر، المشروع بأنه شراكة قوية بين اليونيسف ووزارتي التربية والتعليم (الولائية والاتحادية)، وبتمويل من البنك الدولي. وأوضحت أن المشروع يقدم خدماته لـ141 مدرسة في الولاية، ويدعم أكثر من 66 مدرسة بمحليات سنكات، سواكن، هيا، درديب وعقيق، بالإضافة إلى إدخال التعليم الإلكتروني في خمس محليات.