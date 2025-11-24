شبكة أطباء السودان تطالب بمنع دخول المسلحين إلى المرافق الطبية

الخرطوم: السوداني

قالت شبكة أطباء السودان، إنّ دخول بعض العسكريين إلى المستشفيات بمدينة الأبيِّض وهم يحملون أسلحتهم بات أمراً متكرراً، وهو سلوك يتعارض مع طبيعة العمل الطبي، ويشكل مصدر قلق للعاملين والمرضى والمرافقين.

وأكدت الشبكة في بيانٍ، اليوم الاثنين، أن المرافق الطبية تُقدِّم خدماتها للجميع دُون استثناءٍ، وتحتاج إلى بيئة آمنة وهادئة تُتيح للمرضى تلقِّي العلاج وللكوادر الطبية أداء واجبها بكفاءة دون أيِّ مظهر قد يُعرقل العمل أو يخلق حالة من التوتر داخل المستشفيات، وأشارت إلى أنّ حُرمة المرافق الصحية أمرٌ يجب صيانته باعتباره جزءاً أساسياً من حماية النظام الصحي في الولاية.

ودعت الشبكة، الجهات الرسمية للوقف الفوري لهذا السلوك وتنظيم دخول القوات النظامية بحيث يتم ترك الأسلحة خارج المنشآت الطبية، بما يتوافق مع اللوائح والأعراف المعمول بها.

وطالبت الجهات الأمنية بوضع تعليمات واضحة على جميع الجهات ذات الصلة تمنع دخول المسلحين، وتوفير الإجراءات الأمنية اللازمة خارج المرافق الطبية عند الحاجة، حمايةً لسير الخدمات، وحفاظاً على سلامة الجميع، وتفادياً لأي تبعات قد لا تُحمد عقباها إذا استمرّ هذا الوضع دون مُعالجَـة.