شبكة أطباء السودان: الدعم السريع والحركة الشعبية تهاجمان منجم (الظلاطاية) بجنوب كردفان وتختطفان أكثر من 150 شاباً بينهم أطفال قُصّر

الخرطوم: السوداني

بعد أقل من 24 ساعة على إعلان قائد مليشيا الدعم السريع الدخول في هدنة ووقف العدائيات من طرف واحد لمدة 3 أشهر، نفذت المليشيا مدعومة بقوات عبد العزيز الحلو هجوماً على منجم للتعدين الاهلي أختطفت 150 شخصاَ بينهم أطفال.

وأدانت شبكة أطباء السودان بأشد العبارات، الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات تابعة للحركة الشعبية جناح الحلو وعناصر من الدعم السريع، عقب الهجوم على منجم (الظلاطاية) بوحدة تبسة الإدارية بمحلية العباسية بولاية جنوب كردفان، في أول خرق فاضح للهدنة الإنسانية المعلنة من طرف واحد.

ووفقاً للمعلومات المؤكدة للشبكة من الميدان، فقد تم اختطاف أكثر من 150 شاباً وعدد من الأطفال القُصّر قسرياً بغرض التجنيد، في اعتداء مباشر على المدنيين، يرقى إلى مستوى جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.

وحمّلت شبكة أطباء السودان، الحركة الشعبية والدعم السريع المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، واعتبرت استهداف المدنيين وخاصة الأطفال عملاً غير إنساني، ومخالفة صريحة لكل المواثيق الدولية، وجريمة لا تسقط بالتقادم ويتوجب مساءلة مرتكبيها دون أي تأخير.

وطالبت الشبكة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين، والكفّ عن جميع أشكال التجنيد القسري، والسماح العاجل للمنظمات الإنسانية بالدخول للمنطقة لتقديم الرعاية الطبية والإغاثية للمجتمع المحلي المتضرر.

ودعت شبكة أطباء السودان، الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، والجهات الإقليمية ذات الصلة، إلى التدخل العاجل لوضع حدٍّ لهذه الانتهاكات، وتؤكد الشبكة أنّ هذه العملية ليست الأولى فقد سبقتها عملية تجنيد قسري من داخل سوق مدينة تبسة ونهب للمنطقة.