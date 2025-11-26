مجلس الأمن والدفاع يمتدح اهتمام ولي العهد السعودي والرئيس الأمريكي بالشأن السوداني ورغبتهما في تحقيق السلام

بورتسودان – السوداني

تقدم مجلس الأمن والدفاع بالشكر لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اهتمامهما بالشأن السوداني ورغبتهما في تحقيق سلام يحفظ وحدة السودان وسلامة أراضيه.

وعقد مجلس الأمن والدفاع اجتماعه برئاسة رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان. وتلى وزير الخارجية د. محي الدين سالم، البيان الذي أصدره المجلس والذي استعرض فيه مجمل الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد. محييا القوات المسلحة والقوات المساندة لها في جبهات القتال المختلفة، وقدم مجلس الأمن والدفاع التهنئة على الانتصارات التي تحققت في مختلف الجبهات.

وندد المجلس بالفظائع التي ارتكبت وما زالت ترتكب في مدينة الفاشر والمناطق الأخرى.

كما كلف مجلس الأمن والدفاع جهات الاختصاص بالرد على الورقة المقدمة من مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس. وأكد المجلس تمسكه بالرؤية المقدمة في أوقات سابقة من الحكومة السودانية للأمم المتحدة والجهات ذات العلاقة.

وأكد المجلس التزام حكومة السودان بتسهيل دخول العون الإنساني وفتح الطرق وحماية العاملين في الشأن الإنساني وضمان وصول المساعدات للمحتاجين واستمرار فتح المعابر الحدودية والمطارات. وأكد المجلس أيضا حرصه على الحفاظ على أمن واستقرار البلاد وسيادتها.