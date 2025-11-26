فوز الصّحفيّة السودانية هبة عبد العظيم بجائزة «الإيغاد» للصحافة عن تحقيق استقصائي يكشف تلوث نهر النيل بالسموم

الخرطوم – السوداني

فازت الصحفية السودانية هبة عبد العظيم بجائزة الإيغاد للصحافة البيئية في دورتها الحالية، عن تحقيقها الاستقصائي البارز بعنوان «سموم في النيل بالسودان.. ما الذي يجري؟ كيف ولماذا ومن المسؤول؟»، والذي سلّط الضوء على مخاطر التلوث الكيميائي والمعدني الثقيل في مجرى نهر النيل داخل الأراضي السودانية، وتداعياته على الصحة العامة والأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي.

حملت المسابقة شعار «قوة الصحافة – الصحافة تُشكّل العمل»، وتركزت على خمسة محاور رئيسية: “قصص المناخ القادرة على تغيير العقليات والسياسات، تضخيم أصوات الخطوط الأمامية، ربط تغيُّر المناخ بالأمن والصراع والهجرة، قصص الأمل والابتكار، وسرد القصص الشاملة التي تركز على النساء والشباب والأصوات المهمشة”.

وسيتم تسليم الجوائز في حفل رسمي يوم الأحد القادم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور سكرتارية الإيغاد وممثلي المنظمات الدولية وكبار الصحفيين والناشطين البيئيين من شرق أفريقيا والقرن الأفريقي.

يُذكر أن جائزة الإيغاد للصحافة البيئية تُمنح سنوياً لأفضل الأعمال الصحفية التي تسهم في رفع الوعي بقضايا المناخ والتنمية المستدامة في المنطقة، وقد شهدت هذه الدورة مشاركة أكثر من ٢٨٠ عملاً من ٨ دول أعضاء في التجمع.

أسرة صحيفة (السوداني) تتمنّى للزميلة هبة عبد العظيم – الصحفية البارزة التي عملت سابقًا في الصحيفة – المزيد من التقدم والنجاح والتوفيق في مسيرتها الصحفية.