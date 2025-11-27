البرهان يوضح حقيقة وثيقة أمريكية حول الهدنة

متابعات ـ السوداني

رحب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، بحديث نائب وزير الخارجية النرويجية والمبعوث النرويجي للسودان أندرياس كرافك، بأنه ليست هناك وثيقة أمريكية جديدة تم تقديمها للحكومة السودانية.

وامتدح البرهان، جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترمب – ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من أجل تحقيق السلام في السودان.

والتقى البرهان اليوم، وزير الدولة بالخارجية النرويجية والمبعوث النرويجي للسودان أندرياس كرافك.

وقال وكيل الخارجية السفير معاوية عثمان خالد، في تصريحات له، إن رئيس المجلس السيادي رحب بجهود النرويج كشريك فاعل في صناعة السلام بالسودان منذ عقود، مؤكدًا حرص حكومة السودان على تحقيق سلام عادل ومستدام يحقق تطلعات الشعب السوداني ويحفظ حقوقه.

وأضاف أن البرهان جدد ترحيبه بمواصلة الحكومة الأمريكية لجهودها من أجل تحقيق السلام في السودان، ونوه إلى أن السودان تفهم التوضيحات من الجانب الأمريكي والتي مفادها أنه ليست هناك ورقة جديدة مطروحة من جانبهم تتعلق بالسلام في السودان في هذا الوقت.