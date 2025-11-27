البرهان يُغدق 550 ألف دولار على «صقور الجديان» تحفيزاً لنهائيات كأس العرب في قطر

بورتسودان – السوداني

هنأ رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، منتخب السودان الأول لكرة القدم «صقور الجديان» بتأهله التاريخي إلى نهائيات كأس العرب FIFA قطر 2025، بعد الفوز المُثير على لبنان في الملحق الآسيوي-الأفريقي.

وأشاد البرهان، خلال اتصال هاتفي بنائب رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم مولانا محمد سليمان حلفا رئيس بعثة المنتخب في الدوحة، بالأداء البطولي الذي قدمه اللاعبون أمام لبنان على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس عزيمة الشعب السوداني وإصراره على رفع راية الوطن عالياً رغم الظروف الصعبة.

كما وجه البرهان تحية خاصة للجماهير السودانية التي صنعت لوحة فنية مُبهرة في ملعب المباراة، وقال إنّ هتافاتهم ولافتاتهم حملت رسائل وحدة وتلاحم خلف القيادة والشعب في مواجهة التحديات.

وفي خطوة لافتة للتحفيز المعنوي والمادي، أعلن الفريق أول البرهان تخصيص مكافأة مالية قدرها 550 ألف دولار أمريكي توزع كالتالي: (300 ألف دولار للاعبي المنتخب الوطني و50 ألف دولار للمدير الفني الغاني كواسي أبياه و200 ألف دولار للجهازين الفني والإداري).

من جانبه، أعرب نائب رئيس الاتحاد السوداني سيف الدين الطيب، عن بالغ شكره وامتنانه للفريق أول البرهان على هذا الدعم الكبير والمتواصل، مؤكداً أن هذه اللفتة ستكون وقوداً إضافياً لـ«الصقور» لتقديم أفضل مستوياتهم في النهائيات العربية، ومُحاولة الوصول لأبعد نقطة ممكنة في البطولة.

وأضاف الطيب: “الفريق البرهان لم يتوانَ يوماً عن دعم الرياضة السودانية عموماً وكرة القدم خصوصاً، حتى في أصعب الظروف، وهذا الاهتمام يضع على عاتقنا مسؤولية مضاعفة لإسعاد الشعب السوداني”.

كما وجّه شكراً خاصاً للواء ركن عادل سبدرات مدير مكتب رئيس مجلس السيادة على جهوده في تذليل كل العقبات وتسهيل التواصل الدائم مع القيادة.