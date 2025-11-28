استشهاد مدير مكتب (سونا) بالفاشر الصحفي تاج السر محمد سليمان وشقيقه برصاص مليشيا الدعم السريع

‏الخرطوم – السوداني

نعت وكالة السودان للأنباء (سونا) ببالغ الحزن والأسى، استشهاد مدير مكتبها بمدينة الفاشر، الصحفي تاج السر محمد سليمان، وشقيقه، بعد أن قامت مليشيا الدعم السريع المتمردة بتصفيتهما داخل منزلهما الكائن بحي الدرجة في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

وأكدت الوكالة أنّ الشهيد تاج السر محمد سليمان ظل يؤدي واجبه المهني بكل إخلاص وتفانٍ طوال فترة عمله، واستمر في تغطية الأحداث والتوثيق الصحفي حتى اللحظات الأخيرة، حيث كان من بين الصحفيين الذين فُقد أثرهم عقب سيطرة المليشيا على أجزاء من المدينة.

وتمت عملية التصفية الجسدية بدم بارد داخل المنزل، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الإنسانية وحرية العمل الصحفي.

وقد خيّم الحزن على أسرة الوكالة وأوساط الصحافة السودانية بفقدان الزميل تاج السر الذي عُرف بنزاهته ومهنيته العالية وتفانيه في خدمة الوطن.

وتقدمت وكالة السودان للأنباء بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وأشقائه وذويه ولكل الزملاء الصحفيين، سائلةً المولى عز وجل أن يتغمد الشهيدين بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته، ويلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

«إنا لله وإنا إليه راجعون»

رحم الله الشهيد تاج السر محمد سليمان وشقيقه وأسكنهما الفردوس الأعلى من الجنة.