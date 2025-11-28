مناوي يعلن التعبئة العامة في دارفور ويؤكد مواجهة مليشيا آل دقلو بكل الوسائل

الخرطوم ــ السوداني

أعلن حاكم إقليم دارفور، القائد مني أركو مناوي، اليوم الجمعة، عن عقد اجتماع رفيع المستوى في العاصمة الخرطوم مع اللجنة العليا للمقاومة الشعبية المسلحة بإقليم دارفور، وصفَه بأنه “لحظة فارقة في تاريخ شعبنا”.

وكتب مناوي على صفحته الرسمية على الفيسبوك: “من العاصمة القومية الخرطوم، قلب القرار الوطني، عقدنا اليوم اجتماعاً رفيع المستوى مع اللجنة العليا للمقاومة الشعبية بإقليم دارفور، وناقشنا بوضوح ومسؤولية كل الملفات المتعلقة بحماية الإقليم وتعزيز قدرات المقاومة الشعبية وترتيب جهود الاستنفار والتعبئة العامة التي يقوم بها أبناء دارفور دفاعاً عن أمنهم وحقوقهم وكرامتهم”.

وأضاف الحاكم أن المشاركين في الاجتماع أكدوا أن المرحلة الراهنة لا تحتمل التراخي، مشدّداً على ضرورة وحدة الجبهة الداخلية وتنظيم الصفوف ورفع جاهزية اللجان الميدانية، واصفاً ذلك بأنها واجبات وطنية لا مساومة عليها.

ووجّه مناوي اتهاماً مباشراً إلى قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائلاً إن “الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها مليشيا آل دقلو ضد أهلنا لم تترك أمامنا سوى طريق واحد، وهو حماية أرضنا وصون مجتمعنا واستعادة سيادة الدولة بكل الوسائل القانونية والمؤسسية التي كفلها لنا واجبنا الوطني”.

وختم مناوي منشوره بالتأكيد على مواصلة هذا الطريق بثبات حتى يعود كل نازح إلى قريته مرفوع الرأس، وتستعيد دارفور أمنها وحقها، وتطمئن قلوب الأمهات اللواتي قدمن أبناءهن شهداء للوطن، وتصان كرامة شعب لم ينحن يوماً للظلم.