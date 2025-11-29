الجيش السوداني يُكبِّد مليشيا الدعم السريع خسائر فادحة في شمال كردفان ويبث الرُّعب في صفوفها

الأبيِّض – السوداني

كشفت مصادر عسكرية رفيعة لـ(السوداني)، أن القوات المسلحة بالتنسيق مع القوات المشتركة (مورال) وكتائب الإسناد، عن نجاح عملية عسكرية واسعة النطاق نُفِّذت الأسبوع الماضي غرب مدينة الأبيِّض بولاية شمال كردفان، أسفرت عن تدمير جزء كبير مما وصفته بـ«القوة الصلبة» لمليشيا الدعم السريع.

وأفادت المصادر بأن العملية شملت هجمات برية مُباغتة مدعومة بضربات سلاح الجو والمدفعية المكثفة، استهدفت تجمُّعات وتحركات مليشيا الدعم السريع في العديد من المناطق (الخوي، العيارة، أبوقعود، أبو سنون وأم صميمة)، وهي المواقع التي كانت القوة تستعد منها، لشن هجوم واسع على مدينة الأبيِّض.

وأوضحت ذات المصادر أن الإحصاءات الأولية تشير إلى تدمير أكثر من 155 (لاندكروزر وصرصر) تابعة للمليشيا، إلى جانب مقتل وإصابة أعداد كبيرة من عناصرها واستعادة كميات من السيارات القتالية والأسلحة والذخائر.

وأكدت مصادر عسكرية لـ(السوداني) أن الضربات الاستباقية أدت إلى إرباك خُطط العدو تماماً، ونشرت الرُّعب في صفوفه، الشيء الذي أجبر قوات المليشيا المتبقية على الانسحاب المرتبك باتجاه الغرب والجنوب الغربي.

وشددت المصادر أن القوات المسلحة ماضيةٌ في تنفيذ عهدها مع الشعب السوداني بدحر المليشيا والمرتزقة في كل شبرٍ من بقاع السودان حتى يعم الأمن والأمان والاستقرار.