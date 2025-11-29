رئيس الوزراء يبحث مع لعمامرة الأوضاع الأمنية والإنسانية بالبلاد

الخرطوم: السوداني

استقبل رئيس الوزراء، الدكتور كامل إدريس، اليوم، رمطان لعمامرة، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان، لبحث الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في البلاد عقب أحداث الفاشر المأساوية التي نفذتها المليشيا الإرهابية.

وأكد المبعوث الأممي، رمطان لعمامرة، تقدير الأمم المتحدة للسودان، مشيراً إلى أن الوضع في البلاد يعتبر أحد أكبر القضايا الإنسانية في العالم.

ورحب إدريس، بالمبعوث الأممي، مؤكداً استعداد الحكومة السودانية للعمل والتنسيق مع الأمم المتحدة ووكالاتها لتحقيق الأمن والسلام في البلاد، بالإضافة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين.

وقدم رئيس الوزراء للمبعوث الأممي، تنويراً شاملاً عن الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، مشيراً إلى عزم الحكومة السودانية التعاون مع المنظمات الدولية استناداً إلى خارطة الطريق التي أعدتها الحكومة.