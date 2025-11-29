الجيش السوداني يشن قصفاً جوياً مكثفاً على معسكرات الحركة الشعبية شمال في كاودا جنوبي كردفان

الخرطوم – السوداني

نفّـذ سلاح الجو السوداني، ضربات جوية عنيفة ودقيقة صباح اليوم على مواقع تابعة لفصيل عبد العزيز الحلو من الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، مستهدفاً بشكل أساسي معسكراً لتدريب قوات الحلو في منطقة كاودا.

وأكدت مصادر (السوداني) العسكرية أن الضربات الجوية، جاءت ردّاً على هجمات متكررة شنّها فصيل الحلو شمالاً على مواقع القوات المسلحة والقرى الآمنة، عقب تحالف الحلو مع المتمرد حميدتي. ووصفت الجهات العسكرية الاستهداف بأنه دقيق ومحدد، حيث ركّز على مرافق تدريبية تستخدمها المليشيات، مما أدى إلى العديد من جنود الحلو داخل المعسكر.

ولم يتم الكشف عن أعداد القتلة بدقة، لكن تقديرات أولية تشير إلى مقتل عشرات المقاتلين، إلى جانب تدمير معدات عسكرية ومخازن إمداد.

كاودا، الواقعة في قلب جبال النوبة بجنوب كردفان، كانت حتى اندلاع الحرب الأهلية في أبريل 2023 بعيدة عن الاشتباكات المباشرة والمسيرات الجوية، حيث سادت حالة من الهدوء النسبي رغم التوترات السياسية. ومع ذلك، شهدت المنطقة تغييراً جذرياً بعد تحالف فصيل الحلو مع قوات الدعم السريع (قوات حميدتي دقلو) في فبراير 2025، بموجب، ميثاق التأسيس، الذي أعلن عنه الطرفان في نيالا. هذا التحالف، الذي يهدف إلى مواجهة الجيش السوداني، أدى إلى تصعيد الاشتباكات، خاصة في محيط مدينتي كادُقلي والدلنج، حيث يسيطر الفصيل على مساحات واسعة من المناطق الجبلية.

وفقاً لتقارير سابقة من منظمات حقوقية، أدت الهجمات إلى مقتل عشرات المدنيين في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك قصف مدفعي نفذه فصيل الحلو على كادقلي في أكتوبر الماضي، أسفر عن مقتل 44 شخصاً، معظمهم في أسواق ومراكز إيواء.