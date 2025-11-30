(سودانير) تنفي الشائعات حول طائرتها وتؤكد: الطائرة أكملت معظم مراحل الصيانة الكبرى وستعود قريباً جداً

بورتسودان – السوداني

أصدرت شركة الخطوط الجوية السودانية (سودانير) اليوم بياناً رسمياً ردت فيه على ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من معلومات غير دقيقة بشأن وضع إحدى طائراتها التي تخضع للصيانة في جمهورية الهند.

وأكدت الشركة، في بيان تلقت (السوداني) نسخة منه، أن الطائرة خضعت لبرنامج صيانة شاملة (صيانة كبرى) وفقاً للأنظمة والمعايير الدولية المنظمة لصيانة الطائرات، مشيرة إلى أن هذا النوع من الصيانة يتطلب بطبيعته فترة زمنية طويلة نظراً لدقة وتعقيد الأعمال الفنية اللازمة لضمان أعلى مستويات السلامة والجودة.

وأوضح البيان أنه بعد المراجعة الفنية الكاملة مع إدارة الهندسة والصيانة، فإن الطائرة أكملت معظم مراحل الصيانة بنجاح، وتخضع حالياً للاختبارات النهائية والاعتمادات الفنية من الجهات المختصة. وأعربت سودانير عن سعادتها بطمأنة الرأي العام بأن الطائرة ستعود إلى الخدمة قريباً جداً فور استكمال الإجراءات النهائية.

ونفت الشركة جملة وتفصيلاً كل الأخبار والمعلومات المتداولة التي لا تستند إلى أي أساس من الصحة، مؤكدة أن مثل هذه الشائعات لا تعكس الواقع الفني ولا التطور التشغيلي والإداري الذي تشهده الشركة في مرحلتها الحالية.

وجددت الخطوط الجوية السودانية التزامها الكامل بالشفافية، معلنة أن أبوابها مفتوحة دائماً أمام الإعلاميين والمؤسسات الصحفية للحصول على المعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية والمعتمدة.

واختتمت سودانير بيانها بالتأكيد على أنها ستمضي بثبات وثقة في تنفيذ خطتها الإصلاحية وتحديث أسطولها وتطوير خدماتها، واضعةً مصلحة الوطن والمواطن في صدارة أولوياتها، دون أن تتأثر بأي شائعات أو أخبار غير مسؤولة.