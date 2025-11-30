بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال تعالى: (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي). صدق الله العظيم

نعي

برضاء تام بقضاء الله وقدره، ينعي رئيس مجلس شرف نادي المريخ – رئيس نادي المريخ الأسبق، السيد/ جمال الوالي، عند الله تعالى، عميد رؤساء نادي الهلال:

اللواء شرطة م/ عمر علي حسن

الذي انتقل إلى جوار ربه راضيا مرضيا اليوم بالإمارات، بعد رحلة حياة مليئة بالعطاء، وهو احد أبناء السودان الأبرار الذين كرسوا حياتهم في خدمة البلاد والعباد، ونادي الهلال السوداني.

والعزاء موصول لأسرته الصغيرة وأسرته الكبيرة الممتدة ولنادي الهلال وجماهيره وعارفي فضله من الأصدقاء والجيران.

اللهم ارحمه برحمتك الواسعة، واكرم نُزُله ووسِّع مدخله. اللهم انزله منازل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والهم أهله وصحبه الصبر وحُسن العزاء.

(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)