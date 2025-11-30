تدشين مشروع سعودي بقيمة 2.3 مليون دولار لإعادة تأهيل خدمات المياه في ولاية الجزيرة

بورتسودان – السوداني

دُشن اليوم بمقر سفارة المملكة العربية السعودية في مدينة بورتسودان، مشروع إعادة تأهيل وتحسين خدمات المياه الأساسية في ولاية الجزيرة، بتكلفة إجمالية بلغت (2.3) مليون دولار أمريكي، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat).

حضر مراسم التدشين والي ولاية الجزيرة الطاهر إبراهيم الخضر، وعدد من وزراء حكومة الولاية، والقائم بأعمال مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان لوكا رينج، إلى جانب سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان علي بن حسن جعفر، وعدد من المسؤولين السودانيين والدوليين.

ويهدف المشروع، الذي ينفذه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إلى توفير مياه شرب نظيفة ومستدامة لنحو 200 ألف فرد من العائدين والمجتمعات المستضيفة في خمس محليات بولاية الجزيرة هي: الكاملين، الحصاحيصا، جنوب الجزيرة، ود مدني، وأم القرى.

ويتضمن المشروع الأنشطة التالية:

– حفر 15 بئراً جديدة مجهزة بخزانات علوية ومضخات تعمل بالطاقة الشمسية.

– إعادة تأهيل 40 بئراً قائمة واستعادة قدرتها التشغيلية الكاملة.

– تركيب 30 وحدة طاقة شمسية لتشغيل الآبار وضمان استمراريتها.

– تدريب 40 فنياً محلياً على تشغيل وصيانة المنظومة لضمان استدامتها على المدى الطويل.

وأكد سعادة السفير علي بن حسن جعفر، في كلمة له خلال المناسبة، أن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة في الاستجابة الإنسانية السعودية لتحسين ظروف سكان ولاية الجزيرة بعد موجات النزوح الكبيرة التي شهدتها المنطقة، مشيراً إلى أنه يجسد عمق العلاقات الأخوية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان، ويؤكد التزام المملكة بدعم الشعب السوداني في مختلف الظروف.

من جانبه، عبر والي ولاية الجزيرة الطاهر إبراهيم الخضر عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وللمملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، على هذه المبادرة الكريمة، مؤكداً أن المشروع سيعالج أحد أكبر التحديات التي تواجهها الولاية وهو ضمان وصول المياه النظيفة لكل أسرة، واصفاً إياه بأنه “نقطة انطلاق لاستعادة الخدمات الأساسية وبناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً”.

ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة التدخلات الإنسانية والتنموية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في السودان، بهدف تعزيز قدرة المجتمعات المتضررة على التعافي وإعادة البناء وتحسين الظروف المعيشية والبيئية في مختلف الولايات السودانية.