البرهان يؤكد أنّ الحكومة ترغب في تحقيق السلام في كافة أرجاء البلاد.. والعمامرة يقول: الفرصة ما تزال متاحة لحوار سوداني ـ سوداني يحقن الدماء

بورتسودان ـ السوداني

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن الحكومة ترغب في تحقيق السلام في كافة أرجاء البلاد بما يُرضي تطلعات الشعب السوداني.

والتقي البرهان اليوم بمكتبه، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة رمطان لعمامرة، بحضور وزير الخارجية محيي الدين سالم.

وقال إنّ حكومة السودان ترحب بجهود الأمين العام للأمم المتحدة واهتمامه الشخصي بملف سلام السودان، مشيداً بجهوده، من أجل تحقيق السلام في السودان.

وأعلن رئيس مجلس السيادة، استعداد حكومة السودان للتعامل مع الأمم المتحدة وجميع وكالاتها العاملة في السودان من أجل تحقيق الأهداف المرجوة في كافة مجالات العمل الإنسانية والتنموية والاجتماعية وغيرها.

وجدّد البرهان، حرص حكومة السودان على مواصلة تعاونها مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في السودان وفي كافة الإقليم.

من جانبه، أوضح لعمامرة أن زيارته للسودان بغرض متابعة الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية بالسودان، وذلك بناءً على رغبة الأمين العام للأمم المتحدة الذي ظل يراقب تطور الأحداث في السودان بشكل لصيق.

وأضاف لعمامرة أنه يدرك تعقيدات الأوضاع بالنسبة للحكومة السودانية، مبيناً أن الفرصة ما تزال متاحة لعقد حوار سوداني ـ سوداني يحقن الدماء ويحقق الأمن والاستقرار، وأنّ الأمم المتحدة مستعدة لتقديم كافة المساعدات من أجل تحقيق هذا الهدف.