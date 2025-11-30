(لسـتم وحدكم).. إعلاميون في القاهرة يُدشِّنون مبادرة لدعم نازحي الفاشر

القاهرة ـ السوداني

دشّـنت مجموعة من الإعلاميين اليوم بالقاهرة، مبادرة “لسـتم وحدكم” لدعم نازحي الفاشر بالولاية الشمالية.

وقالت عضو المبادرة سمية السيد، إنّ المبادرة تأتي في إطار جهود الصحافة السودانية للمساهمة في الحد من تداعيات الحرب وآثارها.

وشددت السيد خلال حفل التدشين، على أن المبادرة بعيدة عن كل الأجندات السياسية أو العلاقات الخارجية.

من جانبه، أعلن اختصاصي طب العيون بروفيسور السيسي، عن إقامة معسكر طبي بمعسكرات نازحي الفاشر بمدينة الدبة في الولاية الشمالية.

ونوه أن المعسكر سيضم اختصاصي طب الباطنية وطب الأطفال والنساء والتوليد.

من جانبه، أمن رئيس غرفة مصنعي الأدوية بمصر د. جمال الليثي، على ضرورة توفير أدوية الضغط والسكر للنازحين القادمين من الفاشر، فضلاً عن أدوية وعقاقير الباطينة.