وزارة التحول الرقمي والاتصالات تعلن قرب إطلاق «SudaPass» الهوية الرقمية الوطنية المُوحّـدة

بورتسودان – السوداني

أعلنت وزارة التحول الرقمي والاتصالات، اليوم، عن قرب الإطلاق الرسمي لـ«SudaPass»، الهوية الرقمية الوطنية المُوحّدة، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في السودان وتأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتحديث البنية التحتية الرقمية وبناء منظومة تحقق إلكتروني آمنة وموثوقة على مستوى البلاد.

ويمثل «SudaPass»، بوابة دخول موحدة لكل الخدمات الحكومية والخاصة عبر تطبيق ذكي يعمل على الهواتف الذكية ومختلف الأجهزة الإلكترونية، ويتم تفعيله بطرق آمنة تشمل التحقق من خلال جواز السفر السوداني أو تقنية التّعرُّف على الوجه.

كما يوفر التطبيق، خاصية التوقيع الإلكتروني القانوني المعتمد، مما يتيح للمستخدمين توقيع العقود والمستندات الرسمية إلكترونيًا دون الحاجة إلى طباعتها أو استخدام أجهزة إضافية.

ومن أبرز مزايا «SudaPass»: “الدخول الموحد إلى جميع الخدمات الإلكترونية دون الحاجة إلى كلمات مرور متعددة. تفعيل فوري وآمن باستخدام جواز السفر أو التعرف على الوجه. توقيع إلكتروني قانوني معتمد لكافة المعاملات. اعتماد فوري من الجهات الحكومية والبنوك والقطاع الخاص. إتمام العقود والمعاملات بصورة آمنة وسريعة، كما أن الخدمة مجانية بالكامل لجميع المواطنين والمقيمين”.

وأكدت الوزارة أن «SudaPass» يشكل ركيزة أساسية ضمن منصة «بلدنا» الرقمية، ويهدف إلى تعزيز الثقة في التعاملات الإلكترونية، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتسهيل حياة المواطنين والمقيمين عبر تقليص الإجراءات الورقية والزيارات الميدانية.

ومن المقرر أن يُعلن عن الموعد الرسمي للإطلاق والتفاصيل التنفيذية خلال الفترة المقبلة، على أن يبدأ التطبيق في استقبال المُستخدمين فور إطلاقه.