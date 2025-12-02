عقار: السودان يقف أمام تحديات جسام تتطلب وحدة الإرادة الوطنية

الخرطوم: السوداني

أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد مالك عقار، أن السودان يقف أمام تحديات جسام تتطلب وحدة الإرادة الوطنية، وصفاء الرؤية، وحشد الطاقات نحو أهداف محددة، وهي السلام المستدام، والوحدة الوطنية الراسخة، ودولة عادلة تحفظ حقوق كل مواطنيها.

​وقال لدى مخاطبته، ملتقى فعاليات جنوب دارفور التفاكري حول السلام والتعايش السلمي، تحت شعار “يداً بيد…. نحو جنوب دارفور آمنة ومتعايشة “، بحضور والي ولاية جنوب دارفور مرسال حسب الرسول، وخالد الإعيسر وزير الثقافة والإعلام والسياحة، وعدد من المسؤولين “إن السلم الاجتماعي والتعايش السلمي هما أساس أي تحول سياسي حقيقي، ولن ينجح أي مشروع وطني ما لم يقم على قبول الآخر، واحترام التنوع، ونبذ خطاب الكراهية والجهوية، والإيمان بأن السودان يسع الجميع”.

​وأضاف عقار: “سنعمل على سياسات تضمن المشاركة العادلة، وتمنع الإقصاء، وتبني مؤسسات دولة حديثة، تعكس تنوع المجتمع وتستند إلى مبدأ المواطنة المتساوية بلا تمييز”.

​وأشار إلى أن قضية النزوح واللجوء ليست مجرد ظرف إنساني طارئ، بل نتيجة تراكمات سياسية وأمنية واجتماعية “لا بد أن نعمل على تحويل هذا الملف من أزمة ممتدة إلى فرصة لإعادة بناء المجتمعات، وإعادة النازحين إلى مناطقهم بكرامة، وتوفير الأمن والخدمات، ودمجهم في المسار الوطني، إيماناً من حكومة السودان بأن السلام الحقيقي يبدأ من أرض المواطن وبيئته وحياته اليومية.

​ المحاسبة، وجبر الضرر، ومعالجة آثار النزاعات، بما يضمن عدم تكرار المآسي، ويضع أرضية صلبة لمستقبل أكثر استقراراً.

الحضور الكريم،

إن هذا الملتقى يمثل محطة مهمة في رحلة السودان نحو السلام والوحدة. كما أنّ توصياتكم ستُشكل إضافةً حقيقية لرسم سياسات الدولة، وتوجيه العمل الوطني في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد. ونؤكد من هنا أن رئاسة الدولة ستدعم كل مبادرة وكل رؤية تسهم في تعزيز السلام، وترسيخ الوحدة الوطنية، وتعميق الحوار، وإصلاح مؤسسات الدولة.