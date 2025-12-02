المبعوث البريطاني يؤكد حرص بلاده على إيجاد حل عاجل للسلام في السودان

بورتسودان ـ السوداني

رحب رئيس مجلس الوزراء د. كامل إدريس بإدانة وزيرة الخارجية البريطانية للفظائع والإنتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع المتمردة بالفاشر، مؤكداً عمق العلاقات السودانية البريطانية وحرص الحكومة على تعزيزها والدفع بها إلى آفاق أرحب.

والتقي إدريس، أمس، الممثل الخاص لبريطانيا لدى السودان ريتشارد كرودو، حيث تناول اللقاء العلاقات التاريخية بين بريطانيا والسودان الممتدة، وأكد الجانبان الحرص على تنميتها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأكد الممثل الخاص لبريطانيا خلال اللقاء، حرص بريطانيا على إيجاد حل عاجل للسلام في السودان، واستعداد الحكومة البريطانية للتعاون مع السودان في كافة المجالات.