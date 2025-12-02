شبكة أطباء السودان: الدعم السريع تقتل أربعة أشخاص بينهم طفل بالفاشر

الخرطوم: السوداني

قتل أربعة أشخاص بينهم طفل بحي الدرجة بمدينة الفاشر على يد أفراد يتبعون للدعم السريع، في ظل أوضاع إنسانية صعبة تعيشها المدينة منذ أكتوبر الماضي، مع منع دخول المساعدات الإنسانية واحتجاز قسري للنساء والأطفال.

وأكدت شبكة أطباء السوداني في بيان اليوم الثلاثاء، أن استمرار مثل هذه الانتهاكات يشكل تهديداً مباشراً لحياة المدنيين وينتهك كافة القوانين الدولية التي تراعي حماية المدنيين، داعية إلى فتح المسارات لإخراج الآلاف من المدنيين المحتجزين قسرياً بلا خدمات في ظل انقطاع كل وسائل التواصل وعدم توفر الخدمات.

ودعت الشبكة، المجتمع الدولي ومؤسساته الإنسانية إلى التدخل الفوري لإنقاذ المدنيين المحتجزين في المدينة، والضغط على قيادات المليشيا التي ظلت تحتجز المدنيين مقابل الفدية لخروجهم من المدينة، بجانب فصل الأسر عن بعضها