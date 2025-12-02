الخرطوم تعيد افتتاح أسواق البيع المخفض

الخرطوم: السوداني

أعلنت محلية الخرطوم، عن إعادة افتتاح سوق أبي حمامة للبيع المخفض الأسبوع المقبل كأول سوق يزاول عمله ضمن منظومة أسواق البيع المخفض بمحلية الخرطوم والتي كانت تباشر أعمالها قبل الحرب.

وأكد المدير التنفيذي للمحلية الخرطوم عبد المنعم البشير خلال الاجتماع المشترك مع شركة الخرطوم للأمن الغذائي اليوم، أن العمل يأتي ضمن برنامج تهيئة البيئة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم وتوجيهات السيد والي ولاية الخرطوم لاستعادة نشاط أسواق البيع المخفض لتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين.

وأشار البشير إلى أن سوق أبي حمامة للبيع المخفض يعتبر من أعرق الأسواق التي كانت تمارس نشاطها قبل الحرب في مجال بيع السلع الاستهلاكية المخفضة بأسعار تركيزية تقل بنسب متفاوتة عن أسعار السوق الموازي،

كما وجه المدير التنفيذي بحصر جميع الأنشطة التي كانت تعمل بجملون السوق قبل الحرب تمهيداً لتسليمها للتجار المعتمدين سابقاً بالموقع كأولوية في التخصيص، فضلاً عن تهيئة بيئة السوق قبل الافتتاح، بجانب تشكيل لجنة مختصة تُعنى بتشغيل السوق لمتابعة انسياب السلع الأساسية وتحديد أسعار تركيزية ملزمة للتجار بالموقع.

من جانبها، أعلنت مدير شركة الخرطوم للأمن الغذائي انتصار أحمد دلدوم، عن التزام الشركة بالإشراف والرقابة على السوق بالتنسيق مع اللجنة، علاوةً على استقطاب الشركات والمنتجين لتوريد السلع والمنتجات بأسعار مخفضة لطرحها للمواطنين مباشرةً بعيداً عن الوسطاء.