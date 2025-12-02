الجيش: قواتنا أحبطت هجوماً على بابنوسة بقوة وحسم والمليشيا تواصل التضليل

الخرطوم: السوداني

أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، تصدي الجيش بقوة وحسم لهجوم مليشيا الدعم السريع أمس على الفرقة ٢٢ بابنوسة.

وقال بيانٌ للناطق الرسمي اليوم الثلاثاء، إن المليشيا تواصل نهجها في تضليل الرأي العام الدولي والإقليمي والمحلي.

وتابع البيان: “في الوقت الذي أعلن فيه قائد مليشيا آل دقلو الإرهابية وقفاً لإطلاق النار وهدنة من طرف واحد، ظلت المليشيا تستهدف مدينة بابنوسة يومياً بالقصف المدفعي والمُسيّرات الإستراتيجية، وأمس شنت هجوماً جديداً على المدينة أحبطته قواتنا بقوة وحسم”، وأشار البيان إلى أن ما يسمى بالهدنة التي أعلنها “المتمرد الكاذب حميدتي ليست سوى مناورة سياسية وإعلامية مضللة تهدف للتغطية على تحركاتهم الميدانية وتدفق الدعم الإماراتي المتواصل لتأجيج الحرب وقتل السودانيين”.

وأكد البيان، التزام القوات المسلحة بالقانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين وتسهيل العمل الإنساني، ولن تسمح باستغلال الوضع الإنساني كغطاء لتحركات عسكرية تُفاقم الأزمة، وستواصل أداء واجبها في حماية الدولة والمواطنين بكل مسؤولية واقتدار.