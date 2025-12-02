ترامب يؤكد اهتمامه الشخصي بإنهاء حرب السودان: “أنا القائد الوحيد القادر على ذلك”

واشنطن – السوداني

في خطوة تعكس حراكاً في الجهود الدبلوماسية الأمريكية لإنهاء الحربي في السودان، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم اهتمامه الشخصي بقضية الحرب السودانية، مشدداً على أنه لن يرسل مندوبين للتفاوض، بل سيبذل جهوداً مباشرة لإنهاء الصراع. وجاء ذلك خلال تنوير إعلامي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بُثّ عبر القنوات الأمريكية الرئيسية مثل CNN وFox News.

وظهر الرئيس ترامب رفقة روبيو في البيت الأبيض، حيث أعرب روبيو عن دعم كامل لموقف الرئيس، قائلاً: “الرئيس ترامب يهتم بهذه القضية شخصياً، ولا يرسل مندوبين لفعل ذلك… لأنه القائد الوحيد في العالم القادر على إنهاء الحرب”.

يأتي هذا الإعلان في سياق تصاعد الجهود الأمريكية للتدخل في النزاع السوداني الذي اندلع في أبريل 2023 بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، مما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليون شخص، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة. وقد أعرب ترامب عن التزامه الشخصي بعد طلب مباشر من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته لواشنطن في نوفمبر الماضي، حيث قال ترامب في تصريح سابق: “كان الأمر مجنوناً وخارجاً عن السيطرة، لكنني سأبدأ العمل على السودان الآن”.