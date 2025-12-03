شبكة أطباء السودان: مصير مجهول لعشرات الأسر والأطفال ببابنوسة

الخرطوم: السوداني

أعربت شبكة أطباء السودان، عن قلقها من التطورات الميدانية في مدينة بابنوسة، حيث تهدد اشتباكات عنيفة بين القوات المسلحة والدعم السريع مصير العشرات من الأطفال والنساء الذين احتموا بقيادة الفرقة في فترات سابقة نتيجةً لاجتياح الدعم السريع للمدينة منذ أكثر من عام، حيث ظهرت بعض الفيديوهات التي تم نشرها من قبل أفراد الدعم للسريع توثق لحظة تصويرهم لعدد كبير من النساء والأطفال الذين كانو يحتمون بمباني الفرقة 22 بابنوسة، حيث ظهرت الأسر في وضع إنساني حرج.

وطالبت الشبكة في بيان، اليوم الأربعاء، بضمان سلامتهم وحمايتهم ونقلهم لمكان آمن دون المساس بهم أو احتجازهم قسرياً بتهمة انتماء ذويهم للجيش، كما ندعو إلى فتح ممرات آمنة لإجلائهم وتوفير المساعدات الإنسانية لهم.

ودعت الشبكة، المجتمع الدولي تحمُّل مسؤولياته الكاملة تجاه المدنيين وضحايا الحرب داخل مدينة بابنوسة وتوفير الدعم الإنساني اللازم للمتضررين منهم والضغط على قيادات الدعم السريع لإجلاء الأسر لمناطق بعيدة عن الاشتباكات وتقديم الرعاية الكافية لهم لضمان سلامتهم.