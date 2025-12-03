تطويق أمني ناجح لمربعات دار السلام بأمبدة يسفر عن ضبط كميات هائلة من المنهوبات والقبض على الجُناة

الخرطوم – السوداني

في عملية نوعية نفذتها القوات النظامية صباح اليوم الأربعاء، فرضت لجنة شؤون أمن ولاية الخرطوم، كردوناً أمنياً مُحكماً على مربعات (18 – 19 – 20) بدار السلام جنوب بمحلية أمبدة، وأسفرت العملية عن القبض على عدد من الجُناة وضبط كميات كبيرة من المسروقات والمنهوبات.

وقف والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، رئيس لجنة شؤون الأمن بالولاية، ميدانياً على حصيلة الضبطيات يرافقه المدير التنفيذي لمحلية أمبدة أبو القاسم آدم الطاهر، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وشملت المضبوطات: “عربات قتالية وسلاحاً ثقيلاً وخفيفاً، أجهزة طبية جديدة وكميات كبيرة من الأدوية، ركشات ودراجات نارية، أجهزة كهربائية وأثاثات منزلية، وقطع غيار سيارات وأنظمة طاقة شمسية”.

وأكد الوالي أحمد عثمان أن العملية تأتي ضمن خطة شاملة وضعتها لجنة أمن الولاية لبسط الأمن وفرض هيبة الدولة، وحماية ممتلكات المواطنين، خاصةً في المناطق التي غادرها سكانها بسبب الحرب.

وقال الوالي: “لجنة أمن الولاية ماضيةٌ في تنفيذ خطط وقائية وضبطية للقضاء على كل أشكال التفلتات الأمنية، وسنتعامل بحزم مع كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المواطن أو ممتلكاته، وفقاً للقانون، بغرض رد الحقوق إلى أصحابها”.

من جانبه، وصف مدير شرطة ولاية الخرطوم، الفريق شرطة (حقوقي) سراج الدين منصور، العملية بأنها رسالة طمأنة قوية للمواطنين بأن هناك قوة نظامية تحرسهم وتحمي ممتلكاتهم، داعياً المواطنين الذين فقدوا ممتلكات خلال الحرب إلى التوجه لأقسام الشرطة المنتشرة للتعرف على مقتنياتهم المضبوطة.

بدوره، أشاد المدير التنفيذي لمحلية أمبدة أبو القاسم آدم الطاهر بالتنسيق العالي بين كافة الأجهزة الأمنية، مؤكداً أن الحياة بدأت تعود تدريجياً إلى المحلية بفضل هذه الجهود المشتركة.

في السياق ذاته، كشف اللواء أمن محمد الطيب أمبيقه، مدير هيئة أمن ولاية الخرطوم بالإنابة، أن هذه العملية تحمل الرقم (19) ضمن سلسلة العمليات الأمنية المستمرة التي تنفذها القوات النظامية تحت مظلة لجنة أمن الولاية، مؤكداً استمرار هذه الجهود حتى استعادة الأمن والاستقرار الكامل وتمكين المواطنين من العودة الآمنة إلى منازلهم.