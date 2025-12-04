مقتل 9 أشخاص بينهم 4 أطفال وامرأتان في كالوقي باستهداف مُسيّرة انتحارية للمليشا

الخرطوم: السوداني

قتل 9 أشخاص، بينهم 4 أطفال وامرأتان وإصابة 7 آخرين جراء الاستهداف المتعمد بالمُسيّرات الانتحارية من قبل الدعم السريع والحركة الشعبية “الحلو” لروضة أطفال وعدد من المرافق المدنية بمدينة كالوقي بولاية جنوب كردفان، حيث يشكل هذا الاعتداء انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني واستمرارًا لاستهداف المدنيين والمرافق الحيوية.

وأدانت شبكة أطباء السودان بأشد العبارات هذا الهجوم المتعمد بالمُسيّرات لمدينة “كالوقي”، وأكدت أن الاعتداء على المناطق ذات الكثافة السكانية يفاقم من معاناة المواطنين ويضاعف الأعباء على الكوادر الطبية والقطاع الصحي الذي يواجه تحديات كبيرة في ظل استمرار النزاع.

وحمّلت شبكة أطباء السودان، قيادات الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن الحادثة، وطالبت الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى اتخاذ خطوات عملية للحد من الهجمات على المدنيين ودعم الجهود الإنسانية والإغاثية في المنطقة والضغط على قيادات الدعم السريع والحركة الشعبية لوقف استهدافهم للمرافق المدنية والمدارس والأسواق.