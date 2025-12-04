من ضمنها السودان.. لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي تمرر مشروع قانون بتصنيف جماعة «الإخوان المسلمين» كمنظمة إرهابية

واشنطن – وكالات

مررت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، مشروع قانون يوسّع نطاق تصنيف جماعة “الإخوان المسلمين” كمنظمة إرهابية.

وينص مشروع القانون H.R. 4397 على تصنيف الجماعة منظمة إرهابية أجنبية، بالاستناد إلى تعريف واسع يشمل “أي كيان يُعد فرعاً أو جمعية أو منظمة مملوكة أو خاضعة بشكل مباشر أو غير مباشر لسيطرة جماعة الإخوان المسلمين أو مرتبطة بها”.

وبموجب الصياغة الحالية، يمتد التصنيف المقترح إلى عشرات الدول، من بينها السودان ومصر والأردن وقطر وتركيا وتونس والمغرب ولبنان واليمن، على أن يُتاح لوزير الخارجية إدراج مناطق أخرى بحسب التقدير.

المشروع، الذي يقوده النائبان ماريو دياز-بالارت وجاريد موسكوفيتز، يذهب أبعد من الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب في نوفمبر، والذي ركّز على فروع محدودة للجماعة في لبنان والأردن ومصر.

لكن نقاش اللجنة كشف عن انقسامات، حتى بين بعض المؤيدين للمشروع، في ظل تحفّظات قانونية وسياسية حول جدوى التعامل مع “الإخوان” كمنظمة مركزية واحدة.

وأوصت اللجنة بأن يُحال مشروع القانون إلى الجلسة العامة لمجلس النواب بعد انتهاء الإجراءات التنظيمية، بينما لم يُحدد بعد موعد لمناقشة مشروع قانون مماثل في مجلس الشيوخ يقوده السيناتور الجمهوري تيد كروز.