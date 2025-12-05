ترتيباتٌ جديدة لطالبي التأشيرة الى مصر

متابعات ـ السوداني

أعلنت القنصلية المصرية في وادي حلفا، عن تنظيم جديد لمواعيد استقبال طلبات التأشيرات، وقالت إنّ الخطوة تأتي فى إطار التسهيل على المواطنين وتقديم خدمة أكثر تنظيماً، وتفادياً لحدوث أي تكدس أمام منافذ تقديم الخدمة إلى طالبيها.

وحددت الترتيبات الجديدة بالقنصلية أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من كل أسبوع لاستلام الطلبات الجديدة، بعد الاطلاع على أصول المستندات واستلام صورها واستكمال استمارة الطلب.

ونوهت أن يوم الأربعاء يقتصر فقط على استلام جوازات السفر الأصلية من المواطنين الذين حصلوا بالفعل على الموافقات، على أن يتم تسليم الجوازات بعد إصدار التأشيرات يوم الخميس من كل أسبوع.

وحثت القنصلية، المواطنين، إلى الالتزام بتلك الترتيبات واحترامها.