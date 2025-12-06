رصد سلاح أمريكي متطور لدى مليشيا الدعم السريع

متابعات ـ السوداني

كشفت منصة القدرات العسكرية السودانية، عن رصد بندقية القنص الأمريكية (M 110 SASS) لدى عناصر مليشيا الدعم السريع في مُحيط بابنوسة.

وأوضحت وحدة التقصي وتتبع المعلومات التابعة للمنصة، أن بندقية القنص الأمريكية تأتي بنظام إطلاق نصف آلي، وتنتجها شركة (Knight’s Armament) ويقع مقرها في ولاية فلوريدا الأمريكية تم تطويرها من بندقية (SR-25) تستخدم ذخيرة النيتو (7.62×51) مم بوزن كلي (6.27kg) وطول (1029mm) المدى الفعال لها (800m) وخزنة ذخيرة نسختين (10/20) طلقة.