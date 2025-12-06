بدء نبش ونقل رفات شهداء معركة الكرامة بالخرطوم إلى المقابر المعتمدة

الخرطوم: السوداني

اعتمد الاجتماع المشترك بين محلية الخرطوم ولجنة نقل رفات معركة الكرامة بولاية الخرطوم، بدء نبش ونقل الرفات الاثنين المقبل من مواقع الدفن الاضطراري إلى المقابر المعتمدة لدفن المتوفين.

وأقرّ الاجتماع اليوم برئاسة المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير وبحضور أعضاء اللجنة بالولاية بإعطاء الأولوية في نقل الرفات للمناطق السكنية والمدارس والميادين، بجانب المساجد والأسواق والشوارع الرئيسية والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية ومن ثم الانتقال لبقية المواقع الأخرى.

ووجه الاجتماع بأهمية إشراك لجان الخدمات والمجتمع المحلي بالأحياء والمناطق في عمليات نبش الرفات وإعادة دفنها بالمقابر المعتمدة بهدف إكرام الموتى وإعادة دفنهم بالطريقة التي تليق بهم وفقاً للإجراءات القانونية والشرائع السماوية.

وناشدت لجنة نقل الرفات بالولاية، المواطنين بالأحياء السكنية المستهدفة بنقل الرفات بإسناد اللجنة في عمليات النبش والتواجد مع فرق العمل ومدها بالبيانات اللازمة.