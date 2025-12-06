الطيران المدني: فتح مسارين جويين جديدين في الأجواء السودانية

الخرطوم: السوداني

أصدرت سلطة الطيران المدني السوداني نشرة طيارين (NOTAM)، تعلن فيها فتح مسارين جويين جديدين في الأجواء السودانية، وذلك بعد استيفاء جميع مطلوبات لجنة المنظمة الدولية للطيران المدني وفق المعايير الفنية العالمية، في خطوة تؤكد التقدّم المستمر نحو استعادة التشغيل الكامل للمجال الجوي السوداني.

وبحسب بيان السلطة الطيران المدني اليوم السبت، تأتي هذه الخطوة مواصلةً لجهود السلطة في تأمين واستئناف حركة الطيران وفق أعلى معايير السلامة والأمن، ودعم الحركة الملاحية الدولية، وتعزيز دور قطاع الطيران المدني السوداني في المرحلة الراهنة.

وأكدت سلطة الطيران المدني أن هذا الإنجاز يمثّل إضافة حقيقية لمسار عودة النشاط الجوي في البلاد، ويدعم استعداد خطوط الطيران للانطلاق مجدداً عبر سماء السودان.