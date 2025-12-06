عقار يدعو إلى عدم التعويل على الدول الخارجية في أزمة الحرب

الخرطوم: السوداني

دعا نائب رئيس مجلس السيادة، مالك عقار اير، إلى عدم التعويل على الدول الخارجية في الوقوف بجانب السودان في أزمته الحالية المتصلة بالحرب التي امتدت لأكثر من عامين، منوهًا إلي أن الدول تتعامل بحسب مصالحها وأنه يجب عدم تصنيفها في أي شكل كان.

وكشف عقار خلال لقاء مفتوح مع الإعلاميين ببورتسودان مساء اليوم، عن تلقيهم لعدد من المبادرات الخاصة بوقف الحرب وأنه تتم دراستها والتفاكر حولها والرد عليها وفق ما يتماشى مع السيادة الوطنية والأمن القومي للبلاد.

وطمأن المواطنين بعدم التخوف والشعور بالإحباط من مجريات الحرب الحالية، داعياً إلى التقدم للأمام مهما كلف الأمر، مؤكداً أن النصر سيكون في صالح السودان والحق في نهاية المطاف.

وشدد عقار على أهمية أن يقوم الإعلام بواجبه الوطني وبمصداقية دون ممارسة الأكاذيب التي قال إنها مدمرة للقيم الإنسانية.

ونادى الإعلام بضرورة توجيه قيادات الدولة في إدارة المعركة بشفافية ووضوح والابتعاد عن التشاكس والمناكفات فيما بينهم والتوجه لتعبئة الشعب للوقوف خلف القيادة لتحقيق النصر وقيام الدولة السودانية والتبشير بسودان ما بعد الحرب القائم على دولة المساواة والعدالة بعيداً عن الاستقطاب السياسي.

وأشار عقار إلى ضرورة تقليل الصراع بين القوى السياسية بالبلاد، والابتعاد عن الخلافات، داعياً إلى أن يكون الولاء للوطن أولاً ونبذ القبلية والانتماءات الضيقة، والخروج من جلباب الماضي إلى جلباب جديد يتشكل فيه مستقبل السودان بأفضل مما كان، وعدم الرجوع للوراء والخروج من مرحلة التوهان، والذهاب للأمام مع الاستفادة من أخطاء الماضي والاعتراف بها.