أمن الخرطوم توضح أسباب الانفجارات

الخرطوم ـ السوداني

أعلنت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم أن السلطات المختصة شرعت صباح اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025 في تنفيذ عملية التخلص من مخلفات الحرب بمنطقة وسط الخرطوم، وذلك ما بين الساعة العاشرة والحادية عشرة صباحاً.

وقالت اللجنة، إن العملية تتم وفق إجراءات أمنية محكمة، تشمل تفجير بعض المخلفات العسكرية بشكل آمن، وحثت المواطنين إلى الاطمئنان وعدم الهلع عند سماع أصوات التفجيرات، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

ونبّهت إلى أن هذا الإجراء في إطار الجهود المستمرة لإزالة آثار الحرب من العاصمة، وتعزيز الاستقرار الأمني وحماية المدنيين من مخاطر الذخائر غير المنفجرة.