المدير العام لجهاز المخابرات العامة يتفقّد جرحى حرب الكرامة ويزور مقبرة الشهداء

الخرطوم – السوداني

أشاد المدير العام لجهاز المخابرات العامة السوداني الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، بالصمود الأسطوري والبطولات التي سطّرها المُقاتلون في حرب الكرامة، مؤكداً أنّ هذه التضحيات عزّزت وحدة الصف الوطني، وأفشلت كل المحاولات الرامية إلى النيل من أمن السودان واستقراره.

وجاءت تصريحات الفريق مفضل خلال جولة تفقدية قام بها اليوم السبت بولاية الخرطوم، شملت عدة مواقع رمزية وخدمية.

بدأت الجولة بزيارة مستشفى الأمل والسلاح الطبي بأم درمان، حيث تفقّد المدير العام، أحوال الجرحى والمصابين من منتسبي القوات المسلحة، وجهاز المخابرات العامة، والقوات المشتركة، والمستنفرين. ووقف الفريق مفضل، على الحالة الصحية للمصابين، واطمأن على مستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم، موجهاً بتوفير أرقى الخدمات العلاجية والدعم النفسي تقديراً لبسالتهم وتضحياتهم في ميادين الشرف.

كما شملت الجولة زيارة مقر شركة «زادنا»، حيث التقى الفريق أول مفضل بالدكتور طه حسين، المدير العام للشركة. واستمع إلى تقرير مفصل عن سير العمل والمشروعات الجاري تنفيذها، مشيداً بالجهود المبذولة لتطوير الأداء وتعزيز مساهمة الشركة في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وفي ذات السياق، زار المدير العام، مقبرة شهداء حرب الكرامة بمعسكر سركاب في أم درمان، حيث قرأ الفاتحة وترحّم على أرواح الشهداء الذين بذلوا دماءهم الزكية دفاعاً عن تراب الوطن وحماية عِرضه وكرامته. وأكد مفضل أن تضحيات الشهداء ستظل منارة تهتدي بها الأجيال في مسيرة الصمود والكرامة الوطنية.

وتأتي هذه الزيارات في إطار حرص الجهاز على رفع الروح المعنوية لدى أفراد القوات النظامية، ومساندة أسر الشهداء والجرحى، وترسيخ قيم الوفاء والعرفان لكل من قدّم روحه فداءً للسودان.